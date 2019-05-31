Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в ЕкатеринбургеREGNUM 03:22
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины. Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета в мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Архитекторы будут выбирать место для храма святой Екатерины по 11 критериям
Московский Комсомолец Екатеринбург03:33
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Происшествия
На Бали задержали двух россиян за продажу наркотиков
Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Обновлено в 05:37
Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»
Ранее СМИ сообщили, что Янссен попал в сферу интересов «Локомотива».
Обновлено в 03:09
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Футбол
«Матч ТВ» назвал комментаторов на финал Лиги чемпионов
Обновлено в 05:19
Футбол
Агент Сигурдссона опроверг его переход из ЦСКА в «Наполи»
Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи о переходе исландца в «Наполи».
Обновлено в 05:02
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Тренер ФК «Балтика» Калешин дисквалифицирован на восемь матчей
Главный тренер клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика" Евгений Калешин по решению Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицирован на восемь матчей за оскорбление помощника главного судьи Антона Кобзева во встрече против "Тюмени" (1:1). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:19
Футбол
Главный тренер сборной Германии по футболу Лёв госпитализирован
Главный тренер команды Германии по футболу Йоахим Лёв попал в больницу из-за травмы, полученной во время тренировки национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией и Эстонией.
Обновлено в 04:58
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Обвиненного в терроризме курсанта Осипова снова отправили лечиться
Московский окружной военный суд (МОВС) 31 мая направил на принудительное лечение курсанта Военно-космической академии имени Можайского (расположена в Санкт-Петербурге) Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 05:42
Футбол
Чалов победил в голосовании за лучшего игрока сезона в РПЛ
Обновлено в 05:07
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено вчера в 11:48
Транспорт
Станция метро «Горьковская» 4 июня изменит режим работы
4 июня в Соборной мечети Петербурга пройдет празднование Ураза-байрама.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Экономика
Генпрокуратура России ведет новое расследование по ЮКОСу
Российская Генпрокуратура ведет новое следствие в отношении арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского и его партнеров по ЮКОСу.
Обновлено в 06:11
Наука
Найдены окаменевшие останки вымершего косяка доисторических рыб
Учеными-археологами США обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю из 259 вымерших рыб.
Обновлено вчера в 16:27