Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в ЕкатеринбургеREGNUM 03:22
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины. Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета в мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Архитекторы будут выбирать место для храма святой Екатерины по 11 критериям
Московский Комсомолец Екатеринбург03:33
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В Кремле прокомментировали информацию о падении уровня доходов россиян
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, финансовое состояние 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.
Обновлено вчера в 07:31
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Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки
Обновлено в 05:00
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В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
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Обновлено в 07:25
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Обновлено в 02:16
Общество
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В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
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