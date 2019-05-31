Общество

В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в ЕкатеринбургеREGNUM 03:22

Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины. Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на заседании экспертного совета в мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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