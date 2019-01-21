Общество
В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникулРИА Новости вчера в 19:40
Работодателям могут предоставить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", - подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами.Российская газетавчера в 19:15
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Работодателям могут дать право самим устанавливать продолжительность новогодних каникул
Московский Комсомолецвчера в 23:36
Член Совфеда: длительность новогодних каникул смогут определять работодатели
Телеканал 360°вчера в 21:04
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Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января
Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине, а также в ряде европейских стран, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Транспорт
ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке
В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия
Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова
Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам похолодание до -27 с 21 января
Синоптики спрогнозировали жителям Московского региона похолодание до -27 градусов на предстоящей неделе.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Население Китая выросло до 1,395 млрд человек
В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:43
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье
Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли
Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
Глава Хакасии прокомментировал скандал с премиями чиновников
Глава Хакасии Валентин Коновалов после скандала с премиями чиновникам заявил, что власти региона не собираются отказываться от премиальных выплат, но ищут прозрачный механизм их начисления, сообщает республиканское правительство.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 22:20
Транспорт
25 тысяч человек ежедневно пользуются станцией «Беломорская»
Станцию открыли 20 декабря 2018 года, и теперь каждый будний день ей пользуется не менее 25 тысяч пассажиров - жителей Левобережного и Ховрино.
Обновлено вчера в 23:18