Общество

В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникулРИА Новости вчера в 19:40

Работодателям могут предоставить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось

Сенатор не исключил пересмотра длительности новогодних каникул

"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", - подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами.
Российская газетавчера в 19:15

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Работодателям могут дать право самим устанавливать продолжительность новогодних каникул

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В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул

РИА Новостивчера в 19:40

Член Совфеда: длительность новогодних каникул смогут определять работодатели

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Сенатор не исключил пересмотра длительности новогодних каникул

Российская газетавчера в 19:15
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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