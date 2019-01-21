В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникулРИА Новости вчера в 19:40

"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", - подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами.

с чего всё началось

Работодателям могут предоставить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью "Российской газете".

В Совфеде заявили о возможности пересмотра новогодних каникул

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