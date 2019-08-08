Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в МосгордумуРБК 09:47
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил глава временной комиссии по защите госсуверенитета верхней палаты Андрей Климов, передает корреспондент РБК. Заявление было сделано в ходе расширенного заседания комиссии.
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Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились.
— Андрей Климов, российский депутатРБК 09:47
с чего всё началось
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.РИА Новости09:45
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