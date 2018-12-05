Политика

В посольстве России отреагировали на высылку дипломата из Словакии
Газета.Ru
06:20

В Посольстве России в Словакии прокомментировали высылку российского дипломата по обвинению в шпионаже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:20
Петер Пеллегрини
Его действия как дипломатического работника нарушали Венскую конвенцию. Мы выдворили его 22 ноября в связи с информацией контрразведки. Он покинул Словакию в течение 48 часов.
— Петер Пеллегрини, словацкий политикИА "News" 06:19
с чего всё началось
«Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО»,— цитирует братиславская газета Pravda
 премьер-министра республики Петра Пеллегрини.
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