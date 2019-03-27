Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 МаяРБК 05:22

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая. В ходе пленарного заседания Совфеда сенатор заявил, что фильм искажает историю, а потому на нем «нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма».
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Игорь Морозов
Хорошая профессиональная работа, прекрасный подбор актеров просто растворились в показанных воинских преступлениях. И объяснить это творческим подходом невозможно. На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма.
— Игорь Морозов, российский политикРИА Новости 03:57
с чего всё началось

Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» 9 мая

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В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

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Агентство Москва03:51

В Совфеде предложили перенести премьеру фильма Лунгина «Братство» из-за его непатриотичности

Интерфакс05:00
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Павел Лунгин
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Каннского кинофестиваля.
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