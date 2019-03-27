Кино
Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»RT на русском 11:32
Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.
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Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.
— Игорь Морозов, российский политикОбщая газета.RU 09:10
с чего всё началось
Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.Говорит Москва07:45
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В Совфеде предложили не допустить выхода на экраны фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Rambler News Service04:14
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