Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»RT на русском 11:32

Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.

с чего всё началось

Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.

Режиссёр Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» о советских солдатах в Афганистане 9 мая.

Лунгин прокомментировал ситуацию с его фильмом «Братство»

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