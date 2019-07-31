Экономика
В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»iReactor вчера в 05:42
Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
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Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников
5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Усс поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров
Глава Красноярского края Александр Усс выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за помощь в тушении лесных пожаров.
Обновлено в 03:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о запуске космических аппаратов-инспекторов
Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».
Обновлено в 09:52
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Обновлено в 04:19
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Транспорт
ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России
На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Семак рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак рассказал на пресс-конференции, как команда готовится к матчу 4-го тура премьер-лиги с «Краснодаром».
Обновлено в 06:41
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
Обновлено в 02:03
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Общество
В Башкирии могут ввести налог на бездетность
Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
Обновлено в 06:03
Политика
Рогозин доложил Путину о деятельности Роскосмоса
Обновлено в 08:39
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50