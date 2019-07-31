Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков оценил решение «Нафтогаза Украины» подать иск в суд Гааги с требованием получить от России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.

В Совфеде увидели признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»

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