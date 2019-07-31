Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода Крыма в состав России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Политика
Посольство Ватикана опровергло слухи о визите Папы Римского в Россию
Ранее генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Игорь Ковалевский призывал оставаться реалистами в том, что касается возможности приезда Папы Римского, так как по-прежнему есть много препятствий в межхристианском диалоге.
Обновлено в 07:32
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году
Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести не менее четырех пусков ракет "Союз" с космодрома Восточный в следующем году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 07:36
Политика
Опрос: две трети норвежцев считают угрозой Россию и Путина
Проведенный институтом Ipsos опрос показал, что две трети норвежцев считают Россию и ее президента Владимира Путина угрозой мировой стабильности.
Обновлено в 05:00
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Гаджеты
Lenovo выпустит в России флагманский смартфон
Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.
Обновлено в 08:43
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Военные рассчитывают потушить пожары в Сибири за пять суток
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Политика
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 56%
Обновлено в 07:11
Происшествия
На Южном Урале в массовом ДТП погиб один человек и четверо пострадали
В массовом ДТП на дороге Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе пострадали четыре человека и один погиб.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Интернет
Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение
Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27