Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35

В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода Крыма в состав России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Политика

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Обновлено в 05:00
Финансы

Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
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Lenovo выпустит в России флагманский смартфон

Сегодня проходила презентация новых смартфонов от компании Lenovo для российского рынка.
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Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
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В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

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Политика

Порошенко назвал себя автором минских соглашений

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Политика

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
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Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
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Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

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В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
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