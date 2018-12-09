Армия и оружие

В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие
РИА Новости
03:31

Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости03:31

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В России ответили на слова украинского генерала о создании ядерного оружия

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В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие

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В Совфеде оценили заявления Украины о возможности создать ядерное оружие

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Экс-представитель миссии Украины при НАТО: Киев может делать ядерное оружие

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На Украине заявили об уникальных возможностях по созданию ядерного оружия

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На Украине заявили об уникальных возможностях создать ядерное оружие

Телеканал 360°вчера в 18:10
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Армия и оружие

The National Interest назвал самое смертоносное российское оружие

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Die Welt: ракеты Ирана способны достичь Европы

Спецслужбы стран Евросоюза узнали, что Иран расширяет ракетную программу, увеличивая число испытаний, передает Die Welt.
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Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Российская армия останется без самонаводящихся пуль

На следующий год директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что созданием самонаводящихся пуль занимается совместная лаборатория ФПИ и Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Спецназ ЗВО пройдет курсы выживания в Приэльбрусье

Ранее в Приэльбрусье военнослужащие со всей России прошли курсы интенсивной горной подготовки.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

В Ахтубинске открыли памятник авиатехникам

Памятник инженерно-техническому составу авиации открыт возле Аллеи Героев в мемориальном комплексе «Крыло Икара» в Ахтубинске.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Волонтёры «Нацкорпуса» разработали для ВСУ военный багги

Волонтеры партии «Национальный корпус» совместно с ветеранами украинского полка «Азов» разработали военный багги, который планируют поставлять подразделениям, находящимся в Донбассе, сообщает ресурс Украинские новости.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

«Танковая орда» на границе России с Украиной попала на спутниковые снимки

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, заметны «сотни российских танков у границы с Украиной», пишет Defence Blog.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать

Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Чехия поставляет Украине бронетехнику

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В День Героев Отечества в Кронштадтском морском кадетском корпусе прошли уроки мужества с участием офицеров-подводников

Обновлено в 04:05
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