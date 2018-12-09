Армия и оружие
В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружие
В Совфеде усомнились в способности Украины создать ядерное оружиеРИА Новости03:31
Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости03:31
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