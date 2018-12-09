Украинский генерал блефует, говоря о возможности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Армия и оружие Армия и оружие ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Армия и оружие Армия и оружие Великобритания усилит военное присутствие в Эстонии