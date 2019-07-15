Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев. Если ЕС побудит власти Украины к диалогу с жителями ЛНР и ДНР, это приведет к урегулированию конфликта.

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком

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