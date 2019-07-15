Политика

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонкомiReactor 02:14

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев. Если ЕС побудит власти Украины к диалогу с жителями ЛНР и ДНР, это приведет к урегулированию конфликта.
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В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе

РИА Новости02:26

Один звонок мира. Почему Брюссель не остановит войну в Донбассе

Национальная служба новостей01:38

Косачёв заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком

Life.ruвчера в 20:21

В Совфеде рассказали о способном прекратить конфликт в Донбассе звонке

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В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Известиявчера в 23:07

Косачев: войну на Донбассе можно остановить по звонку из ЕС

Московский Комсомолецвчера в 20:26

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Газета.Ru02:36
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
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В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
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Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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Опубликовано видео с места ДТП с участием кортежа Зеленского

В Сети появилось видео с места аварии в Запорожской области, участниками которой стали автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:16
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
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Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
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В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

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Происшествия

Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
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Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
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Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.
Обновлено вчера в 20:34
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Опрос: за неделю до выборов в Раду проходят пять партий

Выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. В опросе принимали участие жители Украины от 18 лет и старше.
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Происшествия

Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах

Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
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Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
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Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
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Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
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Обновлено в 06:06
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В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
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В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
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Петербургский суд отправил в колонии двух наркоторговцев

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Обстрелы ДНР: пять домов в Докучаевске разрушено снарядами ВСУ

Пять домов в прифронтовом Докучаевске повреждены обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).
Обновлено вчера в 14:50
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МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

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«Покормите эту селедку»: модель Алена Шишкова опубликовала фото в купальнике

Алена опубликовала фото в купальнике, где можно хорошо разглядеть ее похудевшую фигуру.
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В Италии изъяли арсенал оружия для наемников в Донбассе

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Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
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