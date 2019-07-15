Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонкеГазета.Ru 02:36

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Известиявчера в 23:07

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Газета.Ru02:36

В Совфеде рассказали о способном прекратить конфликт в Донбассе звонке

RT на русском00:32

В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе

РИА Новости02:26

Косачев: один звонок способен остановить войну в Донбассе

News.ruвчера в 21:53

Косачев: войну на Донбассе можно остановить по звонку из ЕС

Московский Комсомолецвчера в 20:26

Косачёв заявил, что конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком

Life.ruвчера в 20:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.
Обновлено в 01:53
Политика

Токаев объявил выговор министру обороны после ЧП на арсенале

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале в городе Арысь, где произошла серия взрывов.
Обновлено в 01:58
Политика

Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено 13 июля в 18:46
Здоровье

Минздрав разработает порядок оказания паллиативной помощи заключенным

Порядок оказания помощи заключенным с опасными для жизни заболеваниями разработают представители министерства юстиции и здравоохранения до 1 ноября.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено вчера в 05:51
Здоровье

Эксперты назвали провоцирующие образование тромбов продукты

Специалисты назвали топ-три продуктов, которые способствуют образованию тромбов.
Обновлено вчера в 21:54
Футбол

«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Экономика

В 2019 году зарплаты в малом и среднем бизнесе Казани выросли на 13,5%

За первый квартал 2019 года в малом и среднем бизнесе Казани зарплаты выросли более чем на 13%.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

Смартфоны Honor серии X будут выпускаться еще как минимум 5 лет

Бренд Honor готовит премьеру — 23 июля представят смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Наука

Ученые призвали людей есть насекомых

Обновлено в 00:24
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Обновлено в 02:07
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Авто

Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети

Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено вчера в 10:53
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