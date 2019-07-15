Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонкеИзвестия вчера в 23:07
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Тогда жители юго-востока Украины заявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик, из-за чего новые украинские власти начали военную операцию.
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено 13 июля в 08:07
Здоровье
Названы три опасных продукта, провоцирующие образование тромбов
На первом месте свиная и говяжья печень, в которой содержится много витаминов группы К. Они очень серьезно влияют на свертываемость крови, тем самым повышая опасность образования тромбов.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Жаркие вечера в Екатеринбурге: танцуем с Анной Седоковой и слушаем саксофон на крыше
Понедельник, 15 июля Идем на самую известную в мире русскую рок-оперу Знаменитый московский театр «Ленком» приезжает в Екатеринбург с рок-оперой «Юнона и Авось», где ее впервые поставили 38 лет назад — 9 июня 1981 года.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Молочную продукцию начали маркировать в России
В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено вчера в 10:44
Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку
Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
Обновлено в 00:42
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Музыка
Оркестр народных инструментов имени Осипова отмечает 100-летие
Завершит вечер совместное выступление с Государственной академической хоровой капеллой России им. Юрлова - первым хором, с которым выступил оркестр им. Осипова ровно 100 лет назад.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
К ребенку от певицы Анастасии Кочетковой Гигинеишвили летает в Майами. Также гуляет с дочерью и сыном от Михалковой.
Обновлено в 00:00
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Политика
У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено вчера в 17:07