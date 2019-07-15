Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния.

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев. Косачев, возглавляющий комитет Совфеда по международным делам, заявил, что Евросоюз может побудить украинские власти к диалогу с жителями Луганской и Донецкой народных республик.

Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде

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