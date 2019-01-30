Происшествия

В Совфеде рассказали о «характерном» задержании сенатора АрашуковаPlanet Today 04:02

Члены Совета Федерации прокомментировали задержание сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, которое произошло непосредственно в зале заседаний верхней палаты парламента. Комментариями с Федеральным агентством новостей поделился, в частности, Валерий Рязанский.
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Неприкосновенных у нас нет: в Совфеде рассказали о «характерном» задержании сенатора Арашукова

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков был задержан в среду прямо в зале заседаний верхней палаты парламента, на глазах своих коллег. Сенатор Валерий Рязанский, воочию наблюдавший задержание, поделился с Федеральным агентством новостей своей оценкой случившегося.
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ФАН03:13

В Совфеде рассказали о «характерном» задержании сенатора Арашукова

Planet Today04:02
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Происшествия

Задержан отец сенатора Арашукова

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков задержан.
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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