Путина спросили о возможности передачи Курил ЯпонииГазета.Ru 04:34

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1". Он заявил, что власти будут развивать Дальний Восток и, в частности, Южные Курилы.

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Политика Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.

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Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Авто Suzuki показала серийную версию внедорожника Suzuki Jimny Gan Стоимость новой версии японского внедорожника Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не названа.

Происшествия В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.

Происшествия El Pais: на ГЭС в Испании произошел взрыв По меньшей мере четыре человека пострадали в субботу в Испании в результате взрыва на гидроэлектростанции. Об этом сообщила газета El Pais.

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Общество Зюганов предложил создать Художественный совет по телевещанию Лидер коммунистов Геннадий Зюганов выступил за создание Художественного совета по телевещанию, который не позволял бы пропускать на экраны "скандалы, страшилки и мыльные оперы".

Происшествия Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.

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Происшествия В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.

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