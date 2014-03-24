В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках ЮгославииРИА Новости 12:05

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление пресс-службы НАТО о необходимости и легитимности бомбардировок Югославии.

с чего всё началось

Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.

В России раскритиковали заявление НАТО о необходимости операции в Югославии в 1999 году. Ранее в Североатлантическом альянсе назвали бомбардировки Югославии "необходимыми и легитимными".

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

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