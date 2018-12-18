Политика
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации КрымаГазета.Ruвчера в 17:38
Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.
Газета.Ruвчера в 17:38
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В числе стран, которые проголосовали против резолюции, были помимо России Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, КНДР, Куба, Никарагуа, Сербия, Сирия, Узбекистан.Грани.ру01:57
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