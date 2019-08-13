Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

с чего всё началось

Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.

В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю

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