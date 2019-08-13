Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделюРоссийская газета 09:12
Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.RT на русском08:46
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