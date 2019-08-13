Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

с чего всё началось

Говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в интервью RT.

В Совфеде прокомментировали предложение перейти на 4-дневную неделю

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Происшествия Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.

Здоровье В Белоруссии впервые за 20 лет нашли сибирскую язву В последний раз в Белоруссии сибирскую язву у животных фиксировали в 1999 году. В мае вспышка сибирской язвы фиксировалась в Венгрии.

Футбол Тренер «Порту»: мы до последнего верили, что сможем отыграться с 0:3 в матче с «Краснодаром» Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение своей команды от российского «Краснодара» со счётом 2:3 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.

Экономика Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.

Происшествия В Туапсинском районе Кубани горит лес: рядом – две базы отдыха В ГУ МЧС уточнили, что в районе пожара расположено две базы отдыха, однако угрозы распространения огня нет.

Футбол Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Гаджеты На macOS стало проще запускать игры для Windows Разработчики пакета Parallels Desktop сделали запуск игр и тяжёлых графических программ для Windows на macOS чуть проще с последним обновлением — в нём появилась поддержка DirectX 11.

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.