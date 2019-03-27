Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла ЛунгинаRuNews24.ru вчера в 05:35
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая. В центре ленты – события афганской войны. По словам спикера Совфеда, в кинофильме показан подвиг российских военных.
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Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно. Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана - вот что легло в основу этого фильма.
— Игорь Морозов, российский политикОбщая газета.RU вчера в 09:10
с чего всё началось
Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.Говорит Москвавчера в 07:45
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В Совете Федерации предложили запретить к показу 9 мая фильм П.Лунгина «Братство» об Афганской войне
Агентство Москвавчера в 03:51
Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» 9 мая
Говорит Москвавчера в 07:45
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