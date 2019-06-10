В России могут ограничить количество домашних животных в квартирахРИА Новости 07:14

Возможное число питомцев в доме или квартире предлагают рассчитывать исходя из метража жилплощади, а руководство регионов хотят попросить выделить деньги на приюты для животных, в том числе конфискованных диких зверей.

с чего всё началось

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме, пишет "Парламентская газета". Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража.

В России могут ограничить количество домашних животных в квартирах

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