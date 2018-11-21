Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Газета.Ru
вчера в 13:59

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия. По их мнению, к этому подводит появление новейших видов вооружения, существование которых угрожает безопасности России. Эксперты соглашаются с необходимостью реформы, но предупреждают, что думать нужно наперед.
Газета.Ruвчера в 13:59
с чего всё началось

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
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