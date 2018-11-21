Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.

с чего всё началось

В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".

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