Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Газета.Ru
13:59

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия. По их мнению, к этому подводит появление новейших видов вооружения, существование которых угрожает безопасности России. Эксперты соглашаются с необходимостью реформы, но предупреждают, что думать нужно наперед.
Газета.Ru13:59
с чего всё началось

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
РИА Новости12:00

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В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

РИА Новости12:00

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Газета.Ru13:59

Совет Федерации предлагает внести изменения в основы государственной политики в области ядерного сдерживания

Эхо Москвы11:59

Комитет СФ по обороне рекомендовал Совбезу РФ обсудить новую политику ядерного сдерживания

ТАСС11:19

Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия

РБК11:17

Совфед рекомендовал обновить условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском10:59

Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия

Взгляд.ру10:43
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Армия и оружие

Белый дом разрешил войскам применять силу на границе с Мексикой

Администрация США разрешила находящимся на американо-мексиканской границе войскам применять силу в случае нападения мигрантов на сотрудников таможенной службы.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Сирия: самолет США вел разведку у берегов САР во время учений ВМФ РФ

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор

Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования

Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

США и Южная Корея сократят масштабы военных учений Foal Eagle

Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Британия заявила об оказании дополнительной военной помощи Украине

Британия планирует отправить на Украину дополнительный контингент своих военных и один корабль ВМС.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В российские войска начались поставки новых танков Т-72Б3М

Российские войска начали получать новые танки Т-72Б3М, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась, а эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой деятельности в регионе.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Шойгу встретится с министром обороны Индонезии в Москве

Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуда приедет в Москву, где проведет переговоры с Сергеем Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Индонезии в Москве Вахида Супряди.
Обновлено в 08:34
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