Армия и оружие
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия. По их мнению, к этому подводит появление новейших видов вооружения, существование которых угрожает безопасности России. Эксперты соглашаются с необходимостью реформы, но предупреждают, что думать нужно наперед.
Газета.Ruвчера в 13:59
с чего всё началось
Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.РИА Новостивчера в 12:00
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Комитет Совета федерации рекомендовал Совбезу обновить политику ядерного сдерживания
Коммерсантъвчера в 20:43
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Армия и оружие
Умер начальник ГРУ Игорь Коробов
"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Умер старейший ветеран, переживший Перл-Харбор
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Военные России и Индии на учениях протестировали оружие друг друга
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
США призвали ЕС создавать армию в «полном согласии» с НАТО
Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз создавать армию в «полном согласии» с НАТО.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57
В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне
Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Саперы начали разминирование в юго-западной сирийской провинции Дераа
Саперы начали разминирование и уничтожение боеприпасов, ранее изъятых у боевиков, в населенных пунктах вокруг сирийского города Дераа, сообщил журналистам представитель сирийской армии.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования
Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
В России дроны смогут летать в одном пространстве с самолетами
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов
Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
Британия усилит военную поддержку Украины
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Лишили «противника» связи: подразделения РЭБ отработали действия в условиях, приближенных к боевым
После, отразив атаку, военнослужащие развернули систему радиоэлектронного подавления, выполнили ее маскировку, организовали охрану и оборону места развертывания комплексов, а затем полностью лишили «противника» связи и систем навигации.
Обновлено в 00:27