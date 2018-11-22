Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.

с чего всё началось

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия. По их мнению, к этому подводит появление новейших видов вооружения, существование которых угрожает безопасности России. Эксперты соглашаются с необходимостью реформы, но предупреждают, что думать нужно наперед.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУ

Армия и оружие Армия и оружие Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник» Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

Армия и оружие Армия и оружие Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Армия и оружие Армия и оружие В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Армия и оружие Армия и оружие Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа Сапёры проверяют и кварталы, в которые вернулись мирные жители.

Армия и оружие Армия и оружие Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.

Армия и оружие Армия и оружие Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57 В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.

Армия и оружие Армия и оружие На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.

Армия и оружие Армия и оружие Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами Беспилотники смогут летать в одном пространстве с пассажирскими и военными самолетами.