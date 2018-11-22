Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Газета.Ru
вчера в 13:59

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия. По их мнению, к этому подводит появление новейших видов вооружения, существование которых угрожает безопасности России. Эксперты соглашаются с необходимостью реформы, но предупреждают, что думать нужно наперед.
Газета.Ruвчера в 13:59
с чего всё началось

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
РИА Новостивчера в 12:00

Подробнее о событии

В Совфеде объяснили идею ответного ядерного удара на использование против России гиперзвукового оружия

Взгляд.ру00:08

Американские эксперты назвали цели разработки новой ядерной доктрины России

РИА Новостивчера в 22:06

Комитет Совета федерации рекомендовал Совбезу обновить политику ядерного сдерживания

Коммерсантъвчера в 20:43

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Газета.Ruвчера в 13:59

Комитет СФ по обороне рекомендовал Совбезу РФ обсудить новую политику ядерного сдерживания

ТАССвчера в 11:19

Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия

РБКвчера в 11:17

Совфед рекомендовал обновить условия применения Россией ядерного оружия

RT на русскомвчера в 10:59
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Армия и оружие

Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУ

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

Сапёры проверяют и кварталы, в которые вернулись мирные жители.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки

Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами

Беспилотники смогут летать в одном пространстве с пассажирскими и военными самолетами.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 03:04
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