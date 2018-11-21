Армия и оружие

Совфед рекомендовал обновить условия применения Россией ядерного оружия
RT на русском
10:59

В Совете Федерации предлагают Совету безопасности России подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где говорится об условиях применения ядерного оружия.
RT на русском10:59
с чего всё началось

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
РИА Новости12:00

Подробнее о событии

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

РИА Новости12:00

Совет Федерации предлагает внести изменения в основы государственной политики в области ядерного сдерживания

Эхо Москвы11:59

Сенаторы рекомендовали Совбезу обновить условия применения Россией ядерного оружия

Ведомости11:48

Комитет СФ по обороне рекомендовал Совбезу РФ обсудить новую политику ядерного сдерживания

ТАСС11:19

Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия

РБК11:17

Совфед рекомендовал обновить условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском10:59

Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия

Взгляд.ру10:43
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Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии

Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Летчики отрабатывали дозаправку ночью в облаках

Российские летчики в небе над Липецком провели дозаправку в воздухе в тяжелейших погодных условиях: в темное время суток в условиях низкой облачности и при сильных порывах ветра.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Порошенко: украинские десантники получат комплексы Javelin в 2019 году

Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Зенитчики ЮВО уничтожили боевой дрон условного противника

Солдаты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили в Ростовской области боевого дрона условного противника.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Самаре появится гауптвахта нового образца

В Самаре появится гауптвахта на 85 человек, соответствующая всем международным нормам.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

В российские войска начались поставки новых танков Т-72Б3М

Российские войска начали получать новые танки Т-72Б3М, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Шойгу встретится с министром обороны Индонезии в Москве

Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуда приедет в Москву, где проведет переговоры с Сергеем Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Индонезии в Москве Вахида Супряди.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась, а эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой деятельности в регионе.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Россия примет участие в армейском конкурсе «Саянский марш – 2019»

Россия, Китай, Индия, Казахстан и Узбекистан примут участие в международном армейском конкурсе для горных подразделений «Саянский марш — 2019», который пройдет в Красноярском крае.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Россия призвала США ускорить уничтожение запасов химоружия

Россия призывает США ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Военные Франции признали, что их дрон MQ-9 Reaper был потерян в Африке

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

На Северном флоте прошли учебные сборы молодых офицеров бригады морской пехоты

Обновлено в 10:04
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