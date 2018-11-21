Армия и оружие
В Совете Федерации предлагают Совету безопасности России подготовить новую редакцию «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», где говорится об условиях применения ядерного оружия.
RT на русском10:59
с чего всё началось
Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.РИА Новости12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии
Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Летчики отрабатывали дозаправку ночью в облаках
Российские летчики в небе над Липецком провели дозаправку в воздухе в тяжелейших погодных условиях: в темное время суток в условиях низкой облачности и при сильных порывах ветра.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Порошенко: украинские десантники получат комплексы Javelin в 2019 году
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов
Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Зенитчики ЮВО уничтожили боевой дрон условного противника
Солдаты 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили в Ростовской области боевого дрона условного противника.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Самаре появится гауптвахта нового образца
В Самаре появится гауптвахта на 85 человек, соответствующая всем международным нормам.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
В российские войска начались поставки новых танков Т-72Б3М
Российские войска начали получать новые танки Т-72Б3М, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Шойгу встретится с министром обороны Индонезии в Москве
Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуда приедет в Москву, где проведет переговоры с Сергеем Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Индонезии в Москве Вахида Супряди.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
США планируют увеличить военное присутствие в Арктике
Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась, а эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой деятельности в регионе.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Россия примет участие в армейском конкурсе «Саянский марш – 2019»
Россия, Китай, Индия, Казахстан и Узбекистан примут участие в международном армейском конкурсе для горных подразделений «Саянский марш — 2019», который пройдет в Красноярском крае.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Россия призвала США ускорить уничтожение запасов химоружия
Россия призывает США ускорить ликвидацию запасов химического оружия, заявил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, выступая на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Военные Франции признали, что их дрон MQ-9 Reaper был потерян в Африке
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
На Северном флоте прошли учебные сборы молодых офицеров бригады морской пехоты
Обновлено в 10:04