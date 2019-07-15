По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной. Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» украинского производства могут уничтожать военные корабли в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

В Госдуме ответили на угрозы Украины Крымскому мосту

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