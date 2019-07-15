Армия и оружие
В Совфеде пообещали ликвидацию Украины в случае атаки на Крымский мостФАН 10:28
Заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о способности украинских ракет «Нептун» «в считанные минуты» разрушить Крымский мост говорит о неадекватности этого киевского политика.
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На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
с чего всё началось
По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением, возможно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной. Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.RT на русскомвчера в 10:18
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:59, Вашингтон
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