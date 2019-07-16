Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мостREGNUM 15 июля в 13:34

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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Сергей Цеков
На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
— Сергей Цеков, политикRT на русском 15 июля в 10:48
с чего всё началось

В Госдуме оценили заявление Турчинова по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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«Кровавый пастор» мечтает уничтожить Крымский мост

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