Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мостREGNUM 15 июля в 13:34
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Читать в источнике
Оценить777
На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
с чего всё началось
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.RT на русском15 июля в 10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
В Крыму назвали бредом и безумием слова Турчинова об уничтожении Крымского моста
Известиявчера в 06:20
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:36, Вашингтон
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали
В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля
Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП
Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере
Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Энергетика
Цены на нефть рухнули на фоне готовности Ирана к переговорам с США
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что инициатива исходила от иранской стороны. Цена за баррель смеси Brent рухнула с $67 до $64.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено вчера в 15:32
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Германия опасается неожиданного удара от России
Обновлено вчера в 01:30
Игры
Версия Tetris Effect для ПК появится в Epic Games Store
Музыкальная головоломка Tetris Effect, которая ранее была эксклюзивом для PlayStation 4, появится на ПК.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Мужчина умер после плавания в море из-за смертоносной бактерии
Мужчина скончался, заразившись в море в штате Флорида смертоносной бактерией, пишет Metro.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг
Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
Дроны хуситов напали на аэропорт в Саудовской Аравии
Как уточняют журналисты, нападавшие целились в военные объекты на территории воздушного узла.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Лиона»
20-летний хавбек подписал предварительно первый профессиональный контракт с французским клубом, а потом был продан в "Ювентус" за 400 тысяч евро, однако за счет бонусов "Лион" может получить дополнительно до 5 миллионов евро и долю от последующей продажи игрока.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Космос
Специалисты находятся в поисках недорогого способа продвижения малых спутников
Небольшой размер и относительно низкая стоимость сделали CubeSats популярным выбором для коммерческих запусков в последние годы.
Обновлено вчера в 08:22
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Байден в шутку пообещал вызвать Трампа на соревнование по отжиманию
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что вызовет американского лидера Дональда Трампа на соревнование по отжиманию от пола, если тот продолжит критиковать его за преклонный возраст.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18