с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Общество Беглов назвал приоритеты транспортного узла Петербурга и Ленобласти Строительство транспортной инфраструктуры в Петербурге и Ленобласти является одним из приоритетов в развитии двух регионов.

Общество Акционер «Рустави-2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави-2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

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