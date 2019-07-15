с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

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Армия и оружие В США назвали «уязвимость» С-400 Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.

Наука Открыты два новых состояния прелестного бариона Ученые коллаборации LHCb открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона. По словам ученых, они могут являться новой частицей.

Политика МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.

Шоу-бизнес Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.

Технологии Открыт электронный доступ к 450 тысячам диссертаций Проект реализовала Национальная электронная библиотека. Диссертации доступны в помещениях библиотек — участников НЭБ.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

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Армия и оружие ВСУ готовит в Станице Луганской провокации Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.

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Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

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Футбол Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак» Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.

Футбол «Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.

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Армия и оружие Молдавия и НАТО обуждают «противодействие гибридным угрозам» Попеску заявил, что Молдавия заинтересована в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с НАТО в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдавия-НАТО.

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Общество Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном 6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.