Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мостREGNUM 13:34

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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Сергей Цеков
На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
— Сергей Цеков, политикRT на русском 10:48
с чего всё началось
В интервью LB.ua
 он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.
Коммерсантъ10:49

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