Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мостREGNUM 13:34
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
— Сергей Цеков, политикRT на русском 10:48
с чего всё началось
В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.Коммерсантъ10:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
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Общество
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Обновлено в 17:11
Наука
Открыты два новых состояния прелестного бариона
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МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
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The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя (The National Interest)
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Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
ВСУ готовит в Станице Луганской провокации
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.
Обновлено в 12:17
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
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Общество
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Центральный федеральный округ 17 июля накроет циклон, который принесет с собой грозы и ливни.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.
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Facebook пообещал не запускать криптовалюту Libra без согласия регуляторов
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Футбол
Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»
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Футбол
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Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
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Армия и оружие
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Боевики радикального движения "Талибан" захватили без боя 20 деревень уезда Джолга в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на главу уезда Мохаммада Сарвара Акбари.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Молдавия и НАТО обуждают «противодействие гибридным угрозам»
Попеску заявил, что Молдавия заинтересована в продолжении политического диалога и практического сотрудничества с НАТО в соответствии с положениями Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдавия-НАТО.
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Экономика
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6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
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