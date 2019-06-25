В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43

Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

Политика Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Футбол Головин сменил имидж, покрасив волосы Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто Рассекречен двигатель нового Ford Bronco Согласно новой утечке информации, предстоящий Ford Bronco предположительно использует 2,3-литровый двигатель, вероятно, это тот же, что и Ford Ranger.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Хоккей Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Политика Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.

Игры В Steam началась летняя распродажа В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Экономика Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.

Авто Появились первые изображения обновленного Skoda Kodiaq На прошлой неделе Skoda приступила к тестам обновленного кроссовера Kodiaq – тестовый прототип новинки оперативно засняли фотошпионы.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Политика Экс-президента Армении Кочаряна арестовали Апелляционный суд Армении постановил отменить решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Происшествия В Костромской области загорелся корпус детского лагеря Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.