Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Это на Россию не подействует. Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы НАТО уговорило бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса.
— Владимир Джабаров, российский политикВзгляд.ру 04:57
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:39, Вашингтон
Футбол
В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА
Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Футбол
Хорватский футболист Шарлия отправился с ЦСКА на сбор в Австрию
Защитник хорватского футбольного клуба "Славен Белупо" Звонимир Шарлия отправился вместе с московским ЦСКА на сбор в Австрию.
Обновлено в 11:11
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Грозном
Франция выражает солидарность с Россией на пути борьбы с терроризмом и осуждает нападение на представителей силовых структур, осуществленное в Грозном 23 июня.
Обновлено в 11:10
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Политика
Карачаево-Черкесия нашла замену Арашукову в Совфеде
Кроме Арашукова в список кандидатов в сенаторы от главы КЧР Рашида Темрезова, избранного на новый срок в 2016 году, вошли Крым Казаноков, который на тот момент был сенатором, а сейчас является депутатом Гордумы Черкесска, а также зампредседателя Гордумы Черкесска Иналь Гашоков.
Обновлено в 10:57
Политика
Филарет обвинил «новую церковь» Украины в захвате храмов
Украинский раскольник Филарет заявил, что так называемая Православная церковь Украины занимается рейдерским захватом храмов возглавляемого им "Киевского патриархата", и потребовал, чтобы в ситуацию вмешались власти.
Обновлено в 08:37
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Авто
Внешность нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego
В Сети появилась фотография нового конструктора из серии Lego Technic, который раскрывает внешность внедорожника Land Rover Defender следующего поколения.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка
Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»
Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Наука
Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации
При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.
Обновлено в 04:55
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Авто
Появились первые изображения обновленного Skoda Kodiaq
На прошлой неделе Skoda приступила к тестам обновленного кроссовера Kodiaq – тестовый прототип новинки сфотографировали фотошпионы.
Обновлено в 12:38