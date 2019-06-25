Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде назвали «политическим ханжеством» слова генсека НАТО о ДРСМД

RT на русском08:51

Косачев назвал условие возвращения России к договору РСМД

РБК09:13

Посол США в НАТО исключила возможность «ядерного» ответа на «нарушение Россией ДРСМД»

Коммерсантъ07:01

Генерал сказал, какие «меры против России» может принять НАТО

Взгляд.ру06:59

Совет Россия-НАТО на следующей неделе рассмотрит тему ДРСМД

Эхо Москвы06:00

Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД

РИА Новости07:48

НАТО ждет, что Россия до 2 августа вернется к ДРСМД

ТАСС05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Политика

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Театры

В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Теннис

Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона

Обновлено в 08:58
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Орешкин описал черты будущего глобального экономического кризиса

Будущий мировой кризис не будет связан с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе, как это было в 2008 и 2014 году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии клуба «Валдай», которая прошла в преддверии саммита G20 в Японии.
Обновлено в 08:30
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Политика

Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Футбол

Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Левски»

Обновлено в 05:00
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей

После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Политика

Верховный суд вернул дело о мусорном референдуме назад в Архангельск

Верховный суд Российской Федерации отменил решение о законности проведения референдума о запрете ввоза отходов из других регионов в Поморье.
Обновлено в 09:16
Политика

Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Авто

Автостоянки в США забили «Боингами»

Как передает местный телеканал King 5 News, водители вынуждены буквально делить парковки с «Боингами».
Обновлено в 07:50
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Авто

Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos

Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное