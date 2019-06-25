Политика
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты
21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
На борту загоревшейся в Средиземном море яхты находились девять человек, никто не пострадал.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Обновлено в 06:23
Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Театры
В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину
Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Теннис
Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:58
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Орешкин описал черты будущего глобального экономического кризиса
Будущий мировой кризис не будет связан с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе, как это было в 2008 и 2014 году, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии клуба «Валдай», которая прошла в преддверии саммита G20 в Японии.
Обновлено в 08:30
Общество
Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением
22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Политика
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Футбол
Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Левски»
Обновлено в 05:00
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Политика
Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Двух подруг ограбили на «Алых парусах» на 160 тысяч рублей
После окончания праздника выпускников «Алые паруса» две молодые петербурженки, 22 и 28 лет, согласились выпить с незнакомыми мужчинами на Васильевском острове, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 06:07
Футбол
Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Политика
Верховный суд вернул дело о мусорном референдуме назад в Архангельск
Верховный суд Российской Федерации отменил решение о законности проведения референдума о запрете ввоза отходов из других регионов в Поморье.
Обновлено в 09:16
Политика
Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента
«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Обновлено в 09:27
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Авто
Автостоянки в США забили «Боингами»
Как передает местный телеканал King 5 News, водители вынуждены буквально делить парковки с «Боингами».
Обновлено в 07:50
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Авто
Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos
Индийскому подразделению Autocar удалось раскрыть эти секреты.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46