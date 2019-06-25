Политика

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМДREGNUM 06:43

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Генерал сказал, какие «меры против России» может принять НАТО

Взгляд.ру06:59

Косачев назвал условие возвращения России к договору РСМД

РБК09:13

Косачев назвал условия возвращения России к исполнению ДРСМД

РИА Новости07:48

В Совфеде назвали «политическим ханжеством» слова генсека НАТО о ДРСМД

RT на русском08:51

Совет Россия-НАТО на следующей неделе рассмотрит тему ДРСМД

Эхо Москвы06:00

Посол США в НАТО исключила возможность «ядерного» ответа на «нарушение Россией ДРСМД»

Коммерсантъ07:01

НАТО ждет, что Россия до 2 августа вернется к ДРСМД

ТАСС05:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Политика

Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.
Обновлено в 09:20
Недвижимость

Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых

Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer

Китайская компания Xiaomi представила триммер для бороды Mi Beard Trimmer. Данное устройство пока будет предлагаться только на рынке Индии.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Политика

Кадыров сделал заявление об отставке Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»

Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»

В своем Instagram Борисова выложила несколько кадров с передачи с призывом: «Марину Хлебникову нужно спасать».
Обновлено в 09:07
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Общество

Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик объявил о завершении карьеры

Американский хоккеист Брукс Орпик объявил о завершении профессиональной карьеры.
Обновлено в 09:53
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
Обновлено в 04:14
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
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