Политика
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании РоссииРБК 07:35
Россия не считает Польшу врагом, сообщил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы польского МИДа о том, что размещение в этой стране американских войск поможет военному сдерживанию России.
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с чего всё началось
Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.РИА Новости04:28
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Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Космос
Илон Маск предложил разбомбить Марс
Илон Маск, ранее собиравшийся колонизировать Марс, предложил уничтожить Красную планету ядерным оружием.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.
Обновлено в 07:26
Футбол
Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья»
Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".
Обновлено в 08:11
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Грузии
Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Грузии на уровне «BB» («Уровень кредитоспособности ниже достаточного») с прогнозом «стабильный», передает 17 августа телеканал Imedi.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
В Сибири открыли первую скоростную магистраль
Последний участок автомагистрали протяженностью 17,56 километра, который открыли сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали прокладывать в 2015 году.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Почему «голливудская диета» не подходит домохозяйкам
Диета рассчитана на 5 недель По мнению Пастернака, 5 недель будет вполне достаточно для достижения результата и закрепления его, а также сохранения такого стиля питания и в дальнейшем.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 могут презентовать уже в сентябре 2019 года
Обновлено в 08:44
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 20:44
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Крицюк выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»
Матч пройдет 17 августа, начало - 16:30 мск.
Обновлено в 08:29