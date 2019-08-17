Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.

с чего всё началось

Россия не считает Польшу врагом, сообщил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы польского МИДа о том, что размещение в этой стране американских войск поможет военному сдерживанию России.

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

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