Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании РоссииРБК 07:35

Россия не считает Польшу врагом, сообщил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы польского МИДа о том, что размещение в этой стране американских войск поможет военному сдерживанию России.
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с чего всё началось

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
РИА Новости04:28

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В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

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В Совфеде попытку Польши «сдержать Россию» считают абсурдной

Комсомольская правда06:22

В Совфеде оценили слова МИД Польши о способе военного сдерживания России

Газета.Ru06:10

В России пообещали ответить на польские «методы устрашения»

Lenta.ru05:57

В Совфеде посоветовали Польше не пугать Россию

Российская газета05:05

Россия ответит в случае размещения ВС США в Польше

Московский Комсомолец04:29

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

РИА Новости04:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

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Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
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Происшествия

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Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
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Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
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Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи

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