Политика

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании РоссииРБК 07:35

Россия не считает Польшу врагом, сообщил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы польского МИДа о том, что размещение в этой стране американских войск поможет военному сдерживанию России.
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с чего всё началось

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
РИА Новости04:28

Подробнее о событии

В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

РБК07:35

В Совфеде попытку Польши «сдержать Россию» считают абсурдной

Комсомольская правда06:22

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

РИА Новости04:28

В России пообещали ответить на польские «методы устрашения»

Lenta.ru05:57

В Совфеде посоветовали Польше не пугать Россию

Российская газета05:05

Россия ответит в случае размещения ВС США в Польше

Московский Комсомолец04:29

В Совфеде оценили слова МИД Польши о способе военного сдерживания России

Газета.Ru06:10
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Хоккей

Вратарь минского «Динамо» Энрот представил новый дизайн шлема

Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот представил новый шлем. В оформлении использован образ зубра, символа белорусского клуба.
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В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

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В 2019 году в Киргизии планируют произвести 21,7 тонны золота

Объем добычи золота до конца 2019 года в Киргизии планируют довести до 21,707 тонны.
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Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
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Политика

В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть

Обновлено в 10:40
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Политика

Экс-гендиректор «Рустави 2» основал новую телекомпанию

Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия основал в Грузии новую телекомпанию «Мтавари архи».
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Финансы

Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч с «Зенитом»

Петербургский "Зенит" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:51
Теннис

Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати

Обновлено в 12:19
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
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Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 11:05
Единоборства

Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
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Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Музыка

Исполнитель Т-Killah посоветовал Киркорову вовремя остановиться

Обновлено в 01:30
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд

Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Политика

Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией

"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Общество

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Футбол

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»

Представители ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Саранске.
Обновлено в 10:28
Игры

Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке

В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено в 12:10
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Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от администрации Смоленской области с 29 сентября 2015 года.
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