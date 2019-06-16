В Совфеде ответили на слова Болтона о «контракте» РФ и ВенесуэлыГазета.Ru 17:56

Утверждая, что поддержку России можно купить, советник президента США расписался в полном незнании нашей страны… К тому же он явно не в ладах с цифрами.

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