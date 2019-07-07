Политика
В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной ОсетииВзгляд.ру 07:14
Накануне Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
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Политика
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в трехсторонних переговорах по Донбассу бывший президент Леонид Кучма играет роль свадебного генерала.
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения страны в 2019 и 2020 годах, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 15:56
Общество
Федор Конюхов прилетел в Крым на необычном самолете
Сообщается, сто самолет «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями и системами накопления энергии.
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Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
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Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
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Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
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Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
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Певица Лолита едва не попала под обстрел на Донбассе
Лолита Милявская приехала на Донбасс с концертами.
Обновлено в 10:00
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Футбол
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин вышел на первое место среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами в постсоветский период.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Российские туристы случайно заплыли в Грецию
Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни
Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре
Специалисты Ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
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Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Общество
Памятники Пскова вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Обновлено в 04:20
Общество
Первый июльский снег прошел в Нижнем Новгороде
Погода не устает удивлять горожан Первый июльский снег прошел в Нижнем Новгороде в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:26