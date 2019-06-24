В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17Российская газета 08:35

с чего всё началось

Фонд помощи родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году использует трагедию ради очередной атаки на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17

Авто Озвучены цены на обновленный седан Cadillac CT6 в России Обновленный американский седан Cadillac CT6 получит на российском рынке две новые модификации Sport и Platinum, за которые установлены ценники от 4,85 и 5,69 млн рублей соответственно.

Кино Историческая драма «Курск» запрещена в украинском прокате В понедельник 24 июня стало известно, что экшн-драма «Курск» продюсера Люка Бессона и режиссера Томаса Винтерберга не выйдет в Украине.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко посоветовал Чалову остаться в клубе Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко высказался на тему возможного ухода в один из европейских чемпионатов форварда команды Федора Чалова.

Общество Голикова назвала самые популярные ЕГЭ у школьников в 2019 году Обществознание, физика и биология стали самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают в детские образовательные заведения Приморского района.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Технологии Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.

Культура Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Авто На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.

ЖКХ В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Экономика Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Политика Подсчитаны потери Грузии, отказавшейся от российских туристов «Если с 1 июля 2019 года ни один российский турист не посетит страну, ущерб достигнет 100 млн долларов», — сообщает издание Nation News со ссылкой на экспертов организации.

Экономика Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным» Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.

Политика Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».

Политика ПЦУ лишила Филарета канонических прав Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.