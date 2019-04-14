Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку МадуроИзвестия 04:23
По словам Цекова, в Венесуэле восстановится порядок, когда США прекратят поддержку Гуайдо. Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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