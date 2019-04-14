Политика

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку МадуроИзвестия 04:23

По словам Цекова, в Венесуэле восстановится порядок, когда США прекратят поддержку Гуайдо. Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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США и Бразилия призвали Россию отказаться от поддержки Мадуро

Национальная служба новостей04:16

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Известия04:23

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай прекратить «поддержку» Мадуро

ТАССвчера в 22:14

Помпео и глава МИД Бразилии потребовали от России не поддерживать Мадуро

Газета.Ru02:17

В Госдуме назвали лицемерием призыв США к России прекратить поддержку Мадуро

RT на русском03:38

США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро

РБК00:19

США и Бразилия призвали Кубу, Россию и Китай перестать поддерживать власть венесуэльского лидера Николаса Мадуро

Эхо Москвы02:30
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Политика

В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского

В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:54
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Обновлено в 03:56
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Происшествия

Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

Обновлено в 05:02
Хоккей

Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин рассказал о своих впечатлениях от победы ЦСКА над «Авангардом» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 03:41
Религия

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:10
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Автоспорт

Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Спорт

Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Отзыв владельца «Лада Веста» (2017): О «Весте» вестимо

Обновлено в 03:23
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Тюмени ликвидированы боевики ИГ

Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье

В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Футбол

Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса».
Обновлено в 03:44
Политика

Жванецкий волновался перед выходом на сцену в Киеве

Российский писатель-сатирик и актёр Михаил Жванецкий поделился впечатлениями о гастролях в Киеве.
Обновлено в 01:32
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Политика

Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»

Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей

Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова

Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Сколько депутаты Госдумы от Воронежской области заработали в 2018 году

Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Обновлено в 05:51
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Кино

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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