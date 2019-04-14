Политика
В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку МадуроИзвестия 04:23
По словам Цекова, в Венесуэле восстановится порядок, когда США прекратят поддержку Гуайдо. Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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Политика
В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского
В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:54
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Происшествия
Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии
Обновлено в 05:02
Хоккей
Почетный вице-президент ФХР: «На Западе КХЛ, в отличие от Востока, проблемы с судейством возникают регулярно»
Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин рассказал о своих впечатлениях от победы ЦСКА над «Авангардом» (5:2) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 03:41
Религия
Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:10
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
Обновлено в 04:54
Спорт
Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Отзыв владельца «Лада Веста» (2017): О «Весте» вестимо
Обновлено в 03:23
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Тюмени ликвидированы боевики ИГ
Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.
Обновлено 12 апреля в 16:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы
Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье
В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.
Обновлено в 05:36
Футбол
Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус»
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса».
Обновлено в 03:44
Политика
Жванецкий волновался перед выходом на сцену в Киеве
Российский писатель-сатирик и актёр Михаил Жванецкий поделился впечатлениями о гастролях в Киеве.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Политика
Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»
Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.
Обновлено 12 апреля в 13:18
Наука
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет
Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Хоккей
Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова
Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Сколько депутаты Госдумы от Воронежской области заработали в 2018 году
Обновлено вчера в 18:23
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Кино
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере
Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50