В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку МадуроИзвестия 04:23

По словам Цекова, в Венесуэле восстановится порядок, когда США прекратят поддержку Гуайдо. Ранее 14 апреля Помпео и Араужу призвали другие страны, такие как Россия, Китай и Куба, не оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

В Совфеде ответили на призыв к России прекратить поддержку Мадуро

Политика В центре Киева усилили охрану перед дебатами Порошенко и Зеленского В центре Киева усилена охрана в районе национального спорткомплекса "Олимпийский", куда может приехать президент Украины Петр Порошенко на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, передает РИА "Новости".

Политика Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.

Происшествия Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга авто в России Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Культура Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2» Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Спорт Елизавета Туктамышева описала свою победу одним словом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала пост, относящийся к ее победе в произвольном одиночном катании на чемпионате мира в Японии.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Происшествия В Тюмени ликвидированы боевики ИГ Предположительно двое сторонников «Исламского государства» (ИГ)* были убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени 12 апреля.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу по иностранцам в Подмосковье В Ленинском районе Подмосковья в ходе спора из-за денег неизвестный открыл стрельбу по двум иностранцам, в результате чего один из них погиб.

Футбол Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус» Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса».

Политика Жванецкий волновался перед выходом на сцену в Киеве Российский писатель-сатирик и актёр Михаил Жванецкий поделился впечатлениями о гастролях в Киеве.

Хоккей Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон" провел второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной", сообщает "Советский спорт".

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Культура Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.

Политика Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов» Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Хоккей Игрок «Тампы» прокомментировал дисквалификацию Кучерова Лучший бомбардир регулярного чемпионата не примет участия в третьей игре серии первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса" за толчок на борт защитника Маркуса Нутиваары во втором матче серии.

Авто Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста» Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.