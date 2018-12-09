Политика

В Совфеде ответили на новые обвинения СБУ в адрес Москвы
Национальная служба новостей
06:19

Помимо Франции «российский след» имеется в бунтах в Бельгии, Германии, Испании и других европейских странах. Член Совфеда, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН назвал обвинения со стороны СБУ очередной информационной провокацией, которая идет в фарватере вашингтонский информационных войн.
Национальная служба новостей06:19
с чего всё началось

В Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестов во Франции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с RT оценил заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы причастности России к организации протестов во Франции. По его словам, подобные вещи невозможно объяснить в рамках «разумной логики и здравого смысла».
RT на русском07:16

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«Одна и та же треснувшая пластинка»: в Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестных акций во Франции

Политическая Экспертиза09:04

«Та же треснутая пластинка»: в Совфеде ответили на заявление Киева об организации РФ протестов во Франции

Народные новости08:53

В Совфеде назвали провокацией заявление СБУ о причастности РФ к событиям во Франции

Известия07:58

Сенатор ответил на обвинения СБУ в причастности России к протестам во Франции

РЕН ТВ07:24

В Совфеде ответили на обвинения Киева в организации протестов во Франции

RT на русском07:16

В Совфеде ответили на заявление СБУ о причастности РФ к организации протестов во Франции

Свободная Пресса08:17

В Совфеде ответили на новые обвинения СБУ в адрес Москвы

Национальная служба новостей06:19
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Политика

Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны

Руководитель французского внешнеполитического ведомства дипломатично, но жестко предложил американскому лидеру не вмешиваться во внутренние дела Пятой республики.
Обновлено в 09:08
Политика

Нарышкин рассказал о знакомстве с Путиным

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим российским президентом Владимиром Путиным в 1980 году, когда пришел на службу в Ленинградское управление КГБ СССР.
Обновлено в 09:10
Политика

Стала известна дата прощания с Людмилой Алексеевой

Обновлено в 09:05
Политика

В Армении проходят парламентские выборы

В Армении сегодня, 9 декабря, проходят внеочередные парламентские выборы.
Обновлено в 09:05
Политика

В Бельгии правящая коалиция распалась из-за миграционного пакта ООН

Фламандские националисты из партии N-VA отказались поддерживать правящую коалицию в федеральном правительстве из-за намерения премьера Бельгии Шарля Мишеля подписать миграционный пакт ООН, глава кабмина заявил, что останется на своем посту для обеспечения стабильности.
Обновлено в 09:14
Политика

Порошенко попросил УПЦ помочь с освобождением украинских моряков

Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия помочь освободить украинских моряков, которых задержали за нарушение госграницы России.
Обновлено в 09:07
Политика

Пушков оценил заявление СБУ о причастности РФ к протестам во Франции

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал абсурдом заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности России к протестам во Франции.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки (САУ), боеприпасы и бронетранспортёры.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля

Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Возможности производить собственное ядерное оружие у Украины не было в советское время, сейчас ее нет тем более, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 08:31
Политика

Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.
Обновлено в 08:58
Политика

Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам

Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.
Обновлено в 08:38
Политика

Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон

Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

США планируют модернизировать ядерную боеголовку W78

Обновлено в 08:53
Политика

Глава Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Глава женералитата Каталонии Ким Торра начал в воскресенье, 9 декабря, 48-часовую голодовку в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении.
Обновлено в 08:51
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