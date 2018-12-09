Сенатор Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что обвинения СБУ в причастности Москвы к бунтам в Париже укладываются в концепцию вашингтонских информационных войн. В протестах во Франции просматривается «российский след».

В Совфеде ответили на новые обвинения СБУ в адрес Москвы

Политика Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Политика Политика СБУ обвинила Россию в организации протестов во Франции Как утверждает СБУ, на фотографии запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон» (председатель — российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Политика Политика В ЦИК Армении рассказали о явке избирателей на выборах в парламент

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР сообщили о переброске ВСУ самоходных артиллерийских установок Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки (САУ), боеприпасы и бронетранспортёры.

Политика Политика Мэй предупредила об угрозе неисполнения Brexit Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила уверенность в том, что отклонение парламентом согласованной властями сделки по выходу страны из состава ЕС поставит Brexit под угрозу, передает Daily Mail.

Армия и оружие Армия и оружие Клинцевич: Украина не сможет создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что военные делегации России и Израиля могут в ближайшие дни встретиться в Москве для обсуждения координации действий в Сирии.

Политика Политика Пушков ответил Чубайсу на слова о благодарности бизнесу Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что своим заявлением о неблагодарности россиян глава правления "Роснано" Анатолий Чубайс только обостряет отношения между обществом и предпринимателями.

Политика Политика Российские эксперты проверят аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха Российские эксперты по авиабезопасности прибыли в Египет для проверки уровня защищенности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Политика Политика Нарышкин заявил, что диалог России с Западом должен быть равноправным Россия считает нужным диалог с Западом, но он может идти только с равноправных позиций, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Политика Политика Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Порошенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" рассказал о том, как проходит организация телефонных разговоров главы государства, отвечая на вопрос о попытках президента Украины Петра Порошенко связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в РФ украинцам Украинский президент Петр Порошенко 8 декабря подписал указ о выплате стипендии украинцам, задержанным в России.

Политика Политика Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.

Политика Политика Трамп дал совет властям Франции на фоне протестов