Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимнымиRT на русском 06:20
Операция выполнила поставленную задачу, заявили в штаб-квартире. Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
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Спорт
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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено в 05:32
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
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Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
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Политика
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Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
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«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет
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Общество
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Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
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