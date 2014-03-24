Армия и оружие

НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимнымиRT на русском 06:20

Операция выполнила поставленную задачу, заявили в штаб-квартире. Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
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Как Сербия встретила 20-летие бомбардировок НАТО

Коммерсантъ08:44

«Мы наблюдаем избиение мирного сербского населения»

FreeLance Bureau22 марта в 08:40

Смерть международного права

REGNUM06:11

НАТО продолжает считать, что бомбардировки Югославии в 1999 году были необходимы

Пятый канал06:42

НАТО считает бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

ТАСС06:27

НАТО до сих пор считает бомбардировки Югославии «необходимыми»

Инфорос08:21

НАТО по-прежнему считает операцию в Югославии необходимой и легитимной

РИА Новости09:28
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Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Авто

Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Технологии

Warner Music заключил первый в истории музыкальный контракт с нейросетью

Обновлено в 03:08
Космос

24 марта ожидается магнитная буря уровня G1

Магнитная буря уровня G1 (слабая магнитная буря) ожидается в воскресенье 24 марта, предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Политика

В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Индия объявила о ракетном ударе по Пакистану

Сегодня днём в СМИ Индии появилась информация о том, что власти страны направили Пакистану уведомление о готовности нанести ракетный удар по территории этого государства.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено 22 марта в 08:25
Футбол

Набиуллин включил Жиркова в пятёрку лучших левых защитников в мире

Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин назвал топ-5 игроков, выступающих на его позиции.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета

Обновлено в 07:01
Здоровье

Николай Островский празднует юбилей

Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Обновлено в 03:16
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика

Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено в 05:32
Общество

Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Обновлено в 09:08
Футбол

Зидан: «Сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом»

Обновлено в 08:19
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Политика

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин

Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Полиция Марокко применила водяные пушки на акции протеста учителей

Обновлено в 08:40
Баскетбол

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет

«Уорриорз» дошли до второго раунда плей-офф, где уступили «Юте» со счетом 1:4. Читайте также: «Даллас» на выезде разгромил «Голден Стэйт», «Филадельфия» оступилась в игре с «Атлантой»
Обновлено в 04:47
Общество

В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала

Обновлено в 08:12
Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
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