В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках ЮгославииРоссийская газета 09:01

Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

с чего всё началось

Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад. Так отреагировал российский сенатор Андрей Климов на заявление Альянса о необходимости нанести удар.

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

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