Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках ЮгославииРоссийская газета 09:01
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад. Так отреагировал российский сенатор Андрей Климов на заявление Альянса о необходимости нанести удар.
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Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.
— Андрей Климов, российский депутатRT на русском 08:17
с чего всё началось
Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.RT на русском08:17
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