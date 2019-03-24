В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках ЮгославииРоссийская газета 09:01

Как ранее заявили в пресс-службе НАТО, альянс спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными. Отмечается также, что операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

с чего всё началось

Потому что без санкции Совета Безопасности ООН они не имели на это право. Ничто их не может оправдать. Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года.

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад. Так отреагировал российский сенатор Андрей Климов на заявление Альянса о необходимости нанести удар.

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Армия и оружие Пакистан выступил за участие России в урегулировании ситуации с Индией Пакистан приветствовал бы посредничество России в урегулировании конфликта с Индией, заявил глава пресс-службы пакистанских вооружённых сил генерал-майор Асиф Гафур.

Космос США одновременно запустили в космос сразу 100 миниатюрных спутников По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.

Политика Генпрокурор Украины Луценко уходит в отставку О решении оставить пост генерального прокурора заявил Юрий Луценко при встрече с президентом Украины Петром Порошенко, 24 марта пишет издание «Страна.ua».

Культура Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.

Наука Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.

Футбол Черышев – король сборной. Хотя до ЧМ не забивал вообще Денис Черышев забил три первых гола сборной в отборе Евро-2020 (дал надежду в игре с Бельгией, разделал защиту Казахстана) и поучаствовал в четвертом (ассист на Дзюбу).

Футбол Защитник «Уфы» Табидзе получил сотрясение мозга в матче за сборную Грузии В отборочном матче Евро-2020 против Швейцарии (0:2) 23-летний игрок в результате верхового единоборства с Фабианом Шером получил сотрясение мозга.

Шоу-бизнес 12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.

Армия и оружие В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.

Политика Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.

Общество Художник изобразил будущее петербургского транспорта В своем сообществе «ВКонтакте» художник из Санкт-Петербурга Илья Тихомиров опубликовал подборку картин под общим названием «Ленинград в 2020 году».

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Политика Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.

Общество Последняя неделя марта в Петербурге начнется с мокрого снега Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной и сырой погоды, автомобилистов попросили быть осторожными во время вождения из-за гололедицы, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российских границ Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

Авто Назван ТОП-5 доступных семиместных авто на рынке России На третьем месте находится отечественная модель Lada Largus и является самым доступным 7-местным автомобилем в России.

Происшествия В Новой Зеландии два человека погибли при крушении легкого самолета Два опытных летчика-инструктора погибли в результате крушения легкого самолета в Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Армия и оружие National Interest оценил эффективность Су-35С Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Общество Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".

Футбол У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.

Спорт Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.